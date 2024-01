Shock a Reggio Emilia: 13enne muore dopo un malore a scuola

MeteoWeb

Tragedia a Reggio Emilia: un 13enne è morto a scuola in seguito ad un malore. È successo stamattina, poco prima delle 8 in una scuola del centro, dove il ragazzino frequentava la terza media. L’alunno è entrato dalla porta d’ingresso dell’istituto e stava per salire le scale per dirigersi in classe; all’improvviso il malore che lo ha fatto accasciare al suolo. Il personale scolastico è prontamente intervenuto per soccorrerlo, chiamando immediatamente il 118. In poco tempo, sono arrivati i medici e il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Poi la corsa disperata all’ospedale Santa Maria Nuova, dove ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso del giovane.