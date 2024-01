Il Regno Unito annuncia “la più grande espansione dell’energia nucleare degli ultimi 70 anni”: piano da 300 milioni

MeteoWeb

Il Governo del Regno Unito ha delineato i piani per la più grande espansione dell’energia nucleare degli ultimi 70 anni per ridurre le bollette elettriche, sostenere migliaia di posti di lavoro e migliorare la sicurezza energetica del Paese, inclusa l’esplorazione della costruzione di una nuova grande centrale elettrica e l’investimento nella produzione avanzata di combustibile nucleare. Nei due anni trascorsi dall’invasione russa dell’Ucraina, il Governo del Regno Unito ha raddoppiato gli sforzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento per proteggere il Paese dalla volatilità dei prezzi e da regimi stranieri ostili e rafforzare l’indipendenza energetica del Regno Unito.

La roadmap per il nucleare civile darà all’industria la certezza della direzione futura dell’ambizioso programma nucleare del Regno Unito, oltre all’impegno storico del Governo nei confronti di Sizewell C e alla concorrenza leader a livello mondiale per lo sviluppo della tecnologia dei piccoli reattori modulari (SMR). La tabella di marcia stabilisce come il Regno Unito aumenterà la produzione di questa fornitura interna di energia pulita, affidabile e abbondante fino a 4 volte fino a 24 gigawatt (GW) entro il 2050, sufficienti a soddisfare un quarto del fabbisogno elettrico del Regno Unito.

I piani includono i prossimi passi per esplorare una centrale elettrica su scala GW grande come Sizewell nel Suffolk o Hinkley nel Somerset, in grado di alimentare 6 milioni di case ciascuna.

Il programma HALEU

Il Governo del Regno Unito investirà, inoltre, fino a 300 milioni di sterline nella produzione britannica del combustibile necessario per alimentare i nuovi reattori nucleari ad alta tecnologia, noti come HALEU, attualmente prodotti commercialmente solo in Russia. Essendo il primo Paese in Europa a lanciare un programma HALEU, il Regno Unito aprirà la strada dal suo hub di produzione nel nord-ovest per fornire al mondo questa forma di combustibile a base di uranio, con il primo impianto che mira ad essere operativo all’inizio del prossimo decennio. Ciò si basa sull’ambizione di riportare la conversione dell’uranio nel sito di combustibile nucleare di Springfield, entrambi fondamentali per spingere la Russia fuori dal mercato globale.

Verranno forniti ulteriori 10 milioni di sterline per sviluppare le competenze e i siti necessari per produrre altri combustibili nucleari avanzati nel Regno Unito, contribuendo a garantire l’approvvigionamento nazionale di combustibile nucleare a lungo termine e a sostenere gli alleati.

La roadmap include anche l’ambizione del Governo di garantire decisioni di investimento per un valore compreso tra 3 e 7 GW ogni 5 anni dal 2030 al 2044 su nuovi progetti nucleari.

Sunak: “nucleare antidoto alle sfide energetiche”

Il Primo Ministro, Rishi Sunak, ha dichiarato: “il nucleare è l’antidoto perfetto alle sfide energetiche che il Regno Unito deve affrontare: è ecologico, più economico a lungo termine e garantirà la sicurezza energetica del Regno Unito a lungo termine. Questa è la giusta decisione a lungo termine ed è il passo successivo nel nostro impegno a favore dell’energia nucleare, che ci mette sulla buona strada per raggiungere lo zero netto entro il 2050 in modo misurato e sostenibile. Ciò garantirà la nostra futura sicurezza energetica e creerà i posti di lavoro e le competenze di cui abbiamo bisogno per far salire di livello il Paese e far crescere la nostra economia”.

Coutinho: “il più grande investimento nell’energia nucleare nazionale degli ultimi 70 anni”

Il Segretario di Stato per la Sicurezza Energetica e il Net Zero, Claire Coutinho, ha dichiarato: “rafforzare la nostra sicurezza energetica significa che il Regno Unito non sarà mai più costretto a riscattare l’energia da tiranni come Vladimir Putin. Il nucleare britannico, in quanto una delle fonti di energia più affidabili e a basso contenuto di carbonio in circolazione, garantirà tale sicurezza. Stiamo facendo il più grande investimento nell’energia nucleare nazionale degli ultimi 70 anni. Il nostro piano da 300 milioni di sterline per produrre combustibile nucleare avanzato nel Regno Unito fornirà centrali nucleari in patria e all’estero, indebolendo ulteriormente la presa del Cremlino sui mercati energetici globali. Dai grandi progetti gigawatt ai piccoli reattori modulari, il più ampio rilancio nucleare del Regno Unito quadruplicherà la nostra capacità nucleare entro il 2050, contribuendo ad alimentare il Regno Unito dal Regno Unito”.

I piani del Regno Unito

I Ministri riuniranno i migliori esponenti dell’industria nucleare e non solo, come parte di un evento “hackathon” per elaborare idee su come il Governo e l’industria possano accelerare nuovi progetti nucleari, pur mantenendo i più alti livelli di sicurezza. Questi piani contribuiranno a creare nuove forniture di energia domestica pulita e a prezzi accessibili, in modo che la transizione verso lo zero netto non significhi prezzi più alti, proteggendo le famiglie dall’instabilità globale.

Il Governo ha pubblicato anche due consultazioni, una su un nuovo approccio per l’ubicazione delle future centrali nucleari e un’altra sul sostegno al settore e sull’incoraggiamento degli investimenti privati per l’attuazione di progetti nucleari avanzati. Le proposte attireranno investimenti nel settore nucleare del Regno Unito consentendo agli sviluppatori di trovare siti idonei anziché concentrarsi sugli 8 designati dal Governo. L’impegno della comunità rimarrà fondamentale per qualsiasi decisione, oltre al mantenimento di criteri solidi come la densità di popolazione nelle vicinanze.

Dopo il suo lancio lo scorso anno, Great British Nuclear (GBN) porterà avanti le ambizioni nucleari del Regno Unito, anche attraverso il rivoluzionario concorso SMR che presto inviterà le aziende selezionate a presentare una gara d’appalto.

A differenza dei reattori nucleari convenzionali costruiti in loco, gli Small Modular Reactor (SMR) sono più piccoli, possono essere realizzati in fabbrica e potrebbero trasformare il modo in cui vengono costruite le centrali elettriche rendendo la costruzione più rapida e meno costosa. Oltre alle grandi centrali elettriche da gigawatt, gli SMR svolgeranno un ruolo chiave nel realizzare l’espansione della capacità nucleare del Regno Unito.

Oltre ad alimentare le case, le innovazioni nel settore nucleare potrebbero fornire calore diretto per l’industria, energia per la produzione di idrogeno verde e isotopi medici per la diagnosi e il trattamento del cancro.

L’analisi del Nuclear Skills Strategy Group suggerisce che per raggiungere i 24 GW, la forza lavoro nucleare civile e di difesa dovrà raddoppiare nei prossimi 20 anni, supportando circa 80.000 posti di lavoro qualificati aggiuntivi in tutto il Regno Unito. La Nuclear Skills Taskforce definirà a breve piani per soddisfare la domanda di un settore – che vale già 6 miliardi di sterline per l’economia britannica.

I commenti

Il Ministro del Nucleare Andrew Bowie ha dichiarato: “gli investimenti del Governo nel nucleare garantiranno che il Regno Unito rimanga in prima linea negli sviluppi tecnologici. I nostri piani daranno agli investitori la fiducia necessaria per sostenere nuovi progetti nel Regno Unito, con un processo più semplice per l’individuazione di nuovi programmi e un chiaro sostegno per le aziende del settore privato che sviluppano nuove tecnologie innovative. Soddisfacendo un quarto della nostra domanda di elettricità con il nucleare, rafforzeremo la nostra indipendenza energetica, ridurremo le bollette e sosterremo l’occupazione in tutto il Regno Unito”.

Tom Greatrex, amministratore delegato della Nuclear Industry Association, ha dichiarato: “accogliamo con favore la pubblicazione della roadmap: l’impegno a esplorare un ulteriore progetto su larga scala oltre Sizewell C in parallelo con l’implementazione degli SMR è molto gradito. Avremo bisogno sia del nucleare grande che di quello piccolo, su larga scala e al ritmo giusto per la nostra sicurezza energetica e il futuro a zero emissioni nette. Permettere agli sviluppatori di impegnarsi con il Governo sui modelli di finanziamento della Regulated Asset Base dovrebbe anche rendere più economico il finanziamento dei progetti, riducendo i costi per il consumatore. Le decisioni su 3-7 GW in ogni periodo di 5 anni forniscono maggiore chiarezza e prevedibilità, che a sua volta consente investimenti nella catena di approvvigionamento e maggiori contenuti del Regno Unito nella futura flotta. Gli impegni volti a massimizzare l’uso delle valutazioni normative già intraprese all’estero contribuiranno a velocizzare la costruzione di progetti di reattori innovativi e a ridurre la duplicazione dell’attività normativa che fa perdere tempo senza ulteriori benefici”.

Carol Tansley, vicepresidente di UK New Build Projects at X-energy, ha dichiarato: “siamo lieti che questa ambiziosa roadmap riconosca il ruolo vitale dei reattori modulari avanzati (AMR) nel mix energetico del Regno Unito. L’annuncio del finanziamento per un impianto avanzato di arricchimento del combustibile è anche una dimostrazione molto gradita dell’impegno a fornire le tecnologie nucleari di prossima generazione nel Regno Unito. Siamo ansiosi di impegnarci nelle prossime consultazioni per creare un modello per un’implementazione di successo”.

Andrew Murdoch, UK Managing Director of Advanced Modular Reactor developer, newcleo, ha dichiarato: “newcleo accoglie con favore gli annunci del Governo che offrono un forte sostegno al nostro settore e delineano un futuro più chiaro per la politica sull’energia nucleare nel Regno Unito, sia essa grande, piccola o avanzata. Non vediamo l’ora di partecipare alle consultazioni del Governo sia sull’ubicazione che sulle vie di commercializzazione delle tecnologie avanzate prima di sviluppare il nostro primo reattore modulare avanzato del suo genere qui nel Regno Unito entro il 2033. newcleo è pronta a investire miliardi di sterline di denaro privato nel Regno Unito e a creare migliaia di posti di lavoro di alto valore nelle comunità locali con i nostri reattori innovativi”.