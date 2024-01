“Il nostro regalo di Natale al Mare”: rimossi 143 kg di rifiuti dalla spiaggia della Tonnara di Sciacca | FOTO

MeteoWeb

Un simbolico “Regalo di Natale” del reale peso di 143 kg rifiuti in meno è stato donato oggi al mare della Tonnara di Sciacca. Una raccolta comunitaria di rifiuti organizzata dalla delegazione regionale Sicilia di Marevivo e dal Museo Diffuso dei 5 Sensi che ha visto all’opera circa 40 volontari tra concittadini volontari e membri di alcune associazioni tra cui: Crescere Insieme, il gruppo scout Sciacca 1, Gruppo parrocchiale Freedom, L’AltraSciacca, Cittadinanzattiva e studenti e personale scolastico dell’IISS Amato Vetrano, dell’IISS Don Michele Arena e del Liceo Scientifico Fermi.

Un primo esperimento di raccolta comunitaria che è riuscito a raggiungere il duplice obiettivo della rimozione di rifiuti in spiaggia e della sensibilizzazione ottenuta attraverso le immagini di un grande pacco di rifiuti portato via dai volontari con cappellini da Babbo Natale. Un regalo che però non dovrebbe essere fatto solo in occasione delle festività natalizie ma quotidianamente da tutta la comunità cercando di ridurre in primis l’utilizzo di plastica monouso.

Sono stati raccolti 21 sacchi di rifiuti, composti principalmente da plastica e indifferenziato. In particolare:

5 sacchi di polistirolo – 11,8 kg

8 sacchi di plastica – 44,53 kg

8 sacchi di indifferenziata – 82,2 kg

2 sedie sdraio – 4,6 kg

Tanti i giovani presenti all’iniziativa. Con la loro presenza si dà avvio alle azioni previste dal progetto “Ambiente Giovani” finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito degli accordi stipulati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG) per l’anno 2021. Con tale progetto si cercheranno di organizzare momenti di volontariato e di aggregazione con finalità ambientali, come quello di oggi, per giovani dai 14 ai 35 anni residenti nel territorio che va da Sciacca d Agrigento.

Presenti stamattina anche l’Assessore all’Ambiente Salvino Patti e la consigliera Daniela Campione del Comune di Sciacca che hanno collaborato anche organizzando il ritiro dei rifiuti da parte della ditta specializzata.

Al termine della raccolta è stato organizzato un momento di ristoro da parte di Daniele Pizzuto della struttura ricettiva “La tonnara di Sciacca” che ringraziamo per la disponibilità.

Con questa pulizia si inaugura anche il nuovo anno di attività dell’Associazione Marevivo che da tre anni ormai ha inserito nella propria campagna “Adotta una spiaggia” quella della Tonnara e dello Stazzone organizzando diversi eventi di sensibilizzazione sia con le scuole che con la comunità locale.