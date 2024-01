Optimus sempre più umano: il robot Tesla piega t-shirt | VIDEO

MeteoWeb

Nel video pubblicato recentemente da Elon Musk, il robot umanoide di Tesla, Optimus, compie un gesto apparentemente semplice: piegare una maglietta. Tuttavia, il contesto rivela una complessità tecnologica notevole. Musk stesso riconosce che, al momento, Optimus segue uno script predefinito e non dispone di autonomia decisionale. Il robot sembra più una marionetta costosa che un automa completamente indipendente. Ciò solleva domande sulla reale praticità di Optimus nelle attività quotidiane e sul percorso necessario per renderlo un vero servitore domestico.

Abilità meccaniche vs pratiche

Sebbene il video metta in evidenza le abilità meccaniche di Optimus nel manipolare oggetti, la sua attuale mancanza di autonomia suggerisce che le sfide più complesse delle attività domestiche potrebbero richiedere più tempo del previsto per essere affrontate. Musk proietta un maggior livello di autonomia entro 3-5 anni, ma alcuni ritengono che questa previsione sia ottimistica, basandosi sulle attuali dimostrazioni che sembrano enfatizzare le capacità meccaniche piuttosto che la praticità nell’uso quotidiano.

Optimus: un servitore domestico autonomo?

Elon Musk rimane fiducioso nel futuro di Optimus, prevedendo un livello di autonomia che trasformerà il robot in un servitore domestico completamente funzionale. Tuttavia, la strada verso questa visione sembra ancora disseminata di sfide tecnologiche e di ingegneria. È plausibile immaginare un futuro in cui Optimus potrebbe gestire compiti domestici complessi, ma rimane da vedere quanto tempo ci vorrà per tradurre queste ambizioni in realtà tangibile.

L’avvento di robot come Optimus di Tesla offre una panoramica affascinante sul futuro della robotica domestica. Mentre il video presenta un’abilità impressionante nel manipolare oggetti, la strada verso un robot domestico autonomo è ancora in fase di sviluppo. Elon Musk continua a guidare la carica verso un futuro in cui la tecnologia semplificherà la nostra vita quotidiana, ma resta da vedere se Optimus e simili saranno in grado di realizzare appieno tali ambizioni.