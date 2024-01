Russia, incendio in terminal di gas vicino San Pietroburgo | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è divampato presso un terminal di gas nel porto di Ust-Luga, situato sul Mar Baltico russo, come riportato dal governatore della regione. Il sito, gestito da Novatek, il principale produttore di gas naturale della Russia, si trova a 110 km a Ovest di San Pietroburgo, in prossimità del confine con l’Estonia. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha comunicato attraverso Telegram che non ci sono stati feriti a seguito dell’incendio presso il terminal Novatek del porto di Ust-Luga e che il personale è stato evacuato.

Drozdenko ha inoltre indicato che è stato dichiarato un elevato livello di allerta nel distretto di Kingiseppsky, che comprende il porto. Il Ministero dell’Emergenza e i vigili del fuoco locali stanno attualmente lavorando per contenere le fiamme. La situazione è in corso di monitoraggio e gestione per prevenire ulteriori danni e assicurare la sicurezza nella zona circostante.