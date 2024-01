Svelato il passato esplosivo di Santorini: scoperta una delle più grandi eruzioni vulcaniche mai registrata nell’Egeo

MeteoWeb

L’arcipelago greco di Santorini è costituito dai resti di un potente vulcano. I membri della spedizione internazionale IODP “Hellenic Arc Volcanic Field” hanno ora trovato prove di una delle più grandi eruzioni mai registrate nell’arco meridionale dell’Egeo. In uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, gli autori descrivono un gigantesco deposito di pomice appena scoperto, campionato dal fondale marino in sette siti costieri intorno all’isola di Santorini. Ciò dimostra che il campo vulcanico Christiana-Santorini-Kolumbo era molto più esplosivo in un lontano passato di quanto si pensasse in precedenza.

Il campo vulcanico nell’Egeo greco è costituito da una catena di 60 chilometri di oltre 20 vulcani, la maggior parte dei quali sono sott’acqua. È considerato particolarmente pericoloso perché i vulcani hanno una storia di eruzioni, alcune delle quali altamente esplosive. “Ad esempio, l’eruzione di Santorini della tarda Età del Bronzo, avvenuta circa 3.600 anni fa, probabilmente innescò la caduta della civiltà minoica a Creta, un evento importante sia per la vulcanologia che per l’archeologia“, afferma il Dottor Steffen Kutterolf, vulcanologo del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research a Kiel.

Kutterolf, insieme al Dottor Timothy Druitt dell’Università di Clermont-Auvergne, ha guidato la spedizione a Santorini. Il team internazionale di scienziati ha scoperto un nuovo deposito intorno all’isola, che indica un’eruzione sottomarina molto più grande avvenuta circa 520.000 anni fa. Kutterolf afferma: “il deposito di tufo appena scoperto ha un volume di oltre 90 chilometri cubi ed è spesso fino a 150 metri. Ciò lo rende sei volte più grande dei depositi di flussi piroclastici dell’eruzione minoica e dieci volte più grande di quelli dell’eruzione vulcanica Hunga Tonga-Hunga Ha’apai del 22 gennaio 2022″.

I flussi piroclastici sono flussi di cenere calda, roccia e gas che, nel caso dell’evento di Santorini appena mappato, hanno avuto origine all’epoca da un vulcano sottomarino e sono stati trasformati con l’acqua in flussi torbidi e fango. Questi flussi trasportarono grandi quantità di materiale vulcanico fino a 70 chilometri nei bacini marini circostanti. Strati di roccia di questa eruzione sono stati trovati anche su tre isole vicine.

L’analisi dei campioni

Sono stati utilizzati vari metodi per decifrare l’eruzione. Kutterolf afferma: “la prima datazione e stima della profondità dell’acqua alla quale ebbe luogo l’eruzione è stata possibile direttamente a bordo grazie alla micropaleontologia”. Microfossili (foraminiferi), di cui si conoscono l’età geologica e la profondità dell’acqua preferita, sono stati trovati direttamente sopra e sotto i depositi di pomice. A bordo sono stati determinati anche parametri fisici come densità e porosità.

La composizione chimica dei campioni perforati è stata poi analizzata utilizzando la microsonda elettronica GEOMAR, uno speciale microscopio elettronico a scansione. “Il campione viene bombardato con un fascio di elettroni con un diametro di 0,01 millimetri. Ciò fornisce informazioni su quanti elementi chimici, come silicio, ferro o magnesio, sono contenuti nel magma spento“. Ciò ha permesso di collegare con precisione i depositi alla loro posizione sul fondale marino, il che a sua volta ha contribuito a determinarne la diffusione, lo spessore e, in ultima analisi, la dimensione dell’eruzione, utilizzando immagini sismiche del fondale marino.

Nonostante questa storia esplosiva, i ricercatori concordano sul fatto che è molto improbabile che il campo vulcanico subisca un’altra eruzione di questa portata nel prossimo futuro. “Ma conoscere il passato è anche un elemento essenziale per prevedere il futuro“, conclude il Dott. Kutterolf.