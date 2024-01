Scialpinisti bloccati e incidenti sulla neve: tre interventi del Soccorso Alpino in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino ha realizzato tre interventi nel pomeriggio in Friuli Venezia Giulia per scialpinisti in difficoltà. Il primo intervento di soccorso è stato effettuato a Tarvisio per uno scialpinista di 41 anni, friulano, caduto lungo un pendio di neve dura per circa 300 metri dal canale del Piccolo Mangart di Coritenza. L’uomo è caduto non appena ha iniziato la discesa e si è procurato vari traumi, scivolando da una quota di circa 2000 metri per arrivare a 1700 circa. Raggiunto dall’equipe dell’elisoccorso regionale, è stato recuperato e portato a Trieste.

Poi alle 15:30, la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, assieme alla Guardia di Finanza, è stata riattivata dalla Sores per un secondo intervento in Val Saisera. A chiedere aiuto due scialpinisti rimasti bloccati sopra salti di roccia su pendii ripidi di neve ghiacciata. È stato il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale, a bordo del quale sono stati imbarcati due soccorritori specializzati della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, a portarli via incolumi dalla situazione pericolosa.

Contestualmente, la stazione di Sappada del Soccorso Alpino ha messo a disposizione cinque tecnici a supporto dell’elicottero della Protezione Civile per soccorrere due giovani, uomo e donna entrambi 30enni residenti in provincia di Udine, rimasti bloccati a 2000 metri di quota nei pressi dei Laghi d’Olbe, che avrebbero voluto raggiungere. Essendo la distanza da Sappada troppo lunga da percorrere con gli sci per i soccorritori, e soprattutto non essendoci tempo sufficiente prima del tramonto, si è optato per chiamare l’elicottero della Protezione Civile, attivato dalla Sores. A bordo si è imbarcato un solo tecnico che, una volta sbarcato nelle vicinanze dei due giovani, li ha fatti spostare in un punto più adatto all’atterraggio e all’imbarco. I giovani sono stati condotti in sede per riscaldarsi.