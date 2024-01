Sei sciatori bloccati in un canale fuoripista a Courmayeur: interviene il Soccorso Alpino

MeteoWeb

Sei sciatori spagnoli stavano facendo fuoripista quando sono rimasti bloccati nel canale del Bambino, a Courmayeur, in Valle d’Aosta. I sei hanno imboccato un canale particolarmente impervio, non riuscendo più a tornare a valle a causa anche della presenza di alcuni salti di roccia pericolosi. In loro soccorso sono intervenute le guide del Soccorso Alpino valdostano. Individuati grazie anche al direttore di pista e agli agenti della Polizia, i 6 sciatori sono stati recuperati con l’elicottero e portati a Courmayeur. Tutti e 6 sono illesi.