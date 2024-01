Incidenti in montagna: due morti nel Bresciano

MeteoWeb

Incidenti fatali per due escursionisti sulle montagne bresciane. Un uomo di 54 anni ha perso la vita precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza, in territorio del comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri, morendo sul colpo. È in corso il recupero della salma.

In un incidente separato a Collio, un 44enne è morto dopo essere precipitato da un costone. E’ stato recuperato quando ormai non c’era più nulla da fare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.