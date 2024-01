Scoperta una nuova specie di anfibio temnospondilo di 249 milioni di anni fa: Kwatisuchus rosai

MeteoWeb

Un team di paleontologi provenienti dall’Universidade Federal do Pampa, dall’Universidade Federal do Vale do São Francisco, dall’Università di Princeton e da Harvard ha recentemente descritto un nuovo genere e specie di anfibio temnospondilo, ampliando la nostra comprensione della fauna del Triassico Inferiore. Questa scoperta affascinante svela dettagli preziosi sulla vita che animava la Terra ben 249 milioni di anni fa.

Il regno dei Temnospondili durante il Triassico Inferiore

Il temnospondilo di recente identificazione, battezzato Kwatisuchus rosai, popolava il nostro pianeta durante l’epoca del Triassico Inferiore. Con una lunghezza stimata di circa 1,5 metri (4,9 piedi), questo antico animale si inserisce nel contesto della famiglia Benthosuchidae, un gruppo di anfibi simili a coccodrilli di dimensioni gigantesche che prosperavano nel corso del Triassico.

Queste creature affascinanti erano principalmente acquatiche, occupando fiumi e laghi come il loro habitat preferito. Con una lunghezza massima di 2,5 metri (8,2 piedi), i membri dei Benthosuchidae non avevano parenti viventi diretti, rendendo Kwatisuchus rosai un’aggiunta unica alla nostra comprensione della diversità della vita nel passato remoto.

Kwatisuchus rosai

Secondo il paleontologo Felipe Pinheiro dell’Universidade Federal do Pampa, Kwatisuchus rosai è stato un sopravvissuto in un ambiente devastato dalla più grande estinzione di massa della storia del pianeta. La scoperta del cranio fossilizzato di Kwatisuchus rosai nell’agosto del 2022 nella Formazione Sanga do Cabral, situata a Rio Grande do Sul, Brasile, ha aperto una finestra unica su un periodo di grande turbolenza ecologica.

L’importanza dei Temnospondili

Gli anfibi temnospondili, come Kwatisuchus rosai, erano adattati a condizioni di elevato stress ambientale. La loro abbondanza globale indica la loro resilienza e offre una prospettiva unica sugli effetti delle estinzioni di massa nel passato e sulle loro implicazioni per il nostro pianeta oggi.

“Questo era il gruppo più diversificato di tetrapodi primitivi, registrato su ogni continente della Terra“, afferma il paleontologo Dr. Estevan Eltink dell’Universidade Federal do Vale do São Francisco. “I temnospondili hanno sopravvissuto alla più grande estinzione di massa di tutti i tempi, lasciando un ampio registro attraverso periodi geologici e mostrando diversi impulsi di irradiamento nel corso dei milioni di anni della loro esistenza.”

Kwatisuchus rosai rappresenta una testimonianza straordinaria del passato antico, contribuendo significativamente alla nostra comprensione dell’evoluzione della vita durante il Triassico Inferiore. La sua scoperta offre una finestra sulle complesse dinamiche ecologiche e fornisce spunti cruciali per comprendere come gli eventi del passato possano illuminare il nostro presente.

