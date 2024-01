Siccità Sicilia, Confagricoltura Catania: “necessario lo stato di calamità per l’agricoltura”

MeteoWeb

La Federazione Sicilia di Confagricoltura ha avanzato la richiesta di stato di calamità per l’intero settore agricolo della regione all’assessorato regionale competente. Una richiesta ribadita da Fabio Caruso, direttore della Confederazione a Catania, ospite della televisione privata Rei TV. Caruso definisce “drammatica” la situazione che stanno vivendo ortofrutta e cerealicoltura ma anche zootecnia e vitivinicoltura. Colpa della scarsità delle precipitazioni (le più basse mai registrate da un secolo a questa parte) e – di conseguenza – l’impoverimento della principale risorsa idrica della Sicilia: l’Etna.

Con l’assenza di piogge prosperano anche fitopatie come quella della peronospora che, ricorda Caruso, ha comportato una riduzione di vino in bottiglia che va dal 50 al 60%. In difficoltà anche gli allevamenti che, data la loro dipendenza da altre produzioni agricole, subisce l’impatto dell’aumento dei costi di produzione, a partire dai prezzi necessari all’acquisto del foraggio.