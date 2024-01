Siccità in Spagna, verso lo stato d’emergenza in Catalogna: Barcellona e dintorni si preparano a ulteriori restrizioni

MeteoWeb

Barcellona e i suoi dintorni, nella regione della Catalogna, nel nord-est della Spagna, si stanno preparando a restrizioni idriche più severe a causa di una siccità storica che ha ridotto le riserve ai minimi storici. Si prevede che domani, giovedì 1 febbraio, le autorità catalane dichiareranno lo stato di emergenza per siccità per un’area che ospita 6 milioni di persone dopo che le riserve idriche sono scese al di sotto del 16% della loro capacità, il punto di riferimento fissato per l’applicazione di una nuova serie di misure di risparmio idrico.

“Le nostre riserve sono inferiori al 16%. La situazione è critica a Barcellona e nei dintorni di Girona, quindi dobbiamo adottare misure più forti”, ha detto oggi la funzionaria del governo catalano Laura Vilagrà all’emittente radiofonica nazionale spagnola RNE.

Lo stato di emergenza ridurrebbe la quantità giornaliera di acqua consentita per scopi residenziali e comunali da 210 a 200 litri a persona. L’agenzia idrica della Catalogna afferma che il residente medio utilizza 116 litri al giorno a casa. Anche l’agricoltura e l’industria subirebbero tagli. La dichiarazione di emergenza regionale ridurrebbe dell’80% l’acqua per l’irrigazione delle colture, del 50% per gli allevamenti e del 25% per l’industria. L’area interessata dall’emergenza si estende nel nord della Catalogna fino al confine francese. La parte meridionale meno popolata della regione è alimentata dal fiume Ebro ed è in condizioni migliori. Anche la Spagna meridionale sta vivendo condizioni di siccità.

La siccità in Catalogna

La Catalogna ha registrato precipitazioni inferiori alla media per 40 mesi consecutivi. Annelies Broekman, specialista in gestione dell’acqua presso l’istituto di ricerca CREAF con sede a Barcellona, ha notato un’importante differenza tra il periodo di siccità straordinariamente intenso che sta vivendo oggi la Spagna nordorientale e l’ultima grave siccità della Catalogna nel 2008, quando venivano utilizzate barche per inviare acqua a Barcellona. “Nel 2008, a volte ha piovuto un po’ in luoghi importanti, quindi abbiamo avuto dei piccoli momenti in cui tutta la natura poteva, diciamo, prendersi una pausa”, ha detto. “(Questa volta) siamo al di sotto, davvero al di sotto, del pattern normale per un periodo di tempo continuo. E questo è in realtà ciò che fa più male, perché possiamo essere abbastanza resistenti ai periodi di siccità che hanno un po’ di tregua”.

Le misure contro la siccità

La Catalogna si trova ad affrontare da diversi mesi restrizioni sull’acqua che diventano sempre più severe man mano che le sue riserve diminuiscono. I divieti di irrigare i prati, riempire piscine private e del lavaggio delle auto resteranno in vigore. Le amministrazioni municipali non potranno usare l’acqua potabile per pulire le strade.

I prossimi passi impedirebbero il riempimento delle piscine pubbliche e permetterebbero ai gestori delle piscine coperte funzionanti di rabboccare il livello dell’acqua solo se ne risparmiano una quantità equivalente attraverso altri mezzi, come la chiusura delle docce. La Catalogna è stata in grado di evitare restrizioni più draconiane finora, in gran parte grazie ai sistemi di desalinizzazione e rigenerazione dell’acqua che ora rappresentano il 55% di tutto il consumo idrico nella regione. Le autorità spagnole stanno dedicando milioni di euro (dollari) per espandere o costruire nuovi impianti di desalinizzazione lungo le zone costiere più colpite dalla siccità.

Sia la Catalogna che la regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna, si stanno tuttavia preparando a importare acqua via barca, se necessario quest’estate, un’opzione costosa che le autorità riconoscono avrebbe un impatto limitato.

