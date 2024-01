Il silenzio parla: secondo uno studio possiamo sentirne il suono

MeteoWeb

Il silenzio, tradizionalmente considerato come l’antitesi del suono, si rivela ora un territorio inesplorato e affascinante per la scienza e la filosofia. La recente ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences sfida le nostre concezioni tradizionali del silenzio, suggerendo che questo “vuoto” può essere percepito dal nostro cervello in modo simile ai suoni, aprendo la strada a una nuova comprensione della nostra esperienza uditiva.

Rui Zhe Goh, ricercatore di filosofia e psicologia presso la Johns Hopkins University, solleva la sfida filosofica del silenzio. Tradizionalmente, l’udito umano è stato associato ai suoni, ma il silenzio, per definizione, è l’assenza di suono. Questa dicotomia solleva questioni profonde sulla natura stessa della percezione e della coscienza umane, aprendo un dialogo filosofico che va al di là della mera scienza.

L’illusione del “One is More”

Per comprendere meglio come il cervello elabori il silenzio, il team di scienziati ha adottato un approccio creativo utilizzando illusioni sonore ben note. L’adattamento di queste illusioni ha rivelato che il cervello può essere ingannato sia dai suoni che dal silenzio in modo analogo, sottolineando una sorprendente equivalenza tra i due.

Un esempio illuminante è l’illusione “One is more“, che ha trovato una nuova vita nel regno del silenzio. Sostituendo i suoni con momenti di silenzio, i ricercatori hanno dimostrato che il cervello percepisce il silenzio ininterrotto come più lungo rispetto a due silenzi separati, sfidando le nostre intuizioni sulla percezione temporale e aprendo una finestra sulla complessità dell’esperienza uditiva.

Silenzio: non solo assenza, ma presenza

Il coautore dello studio, Ian Phillips, sottolinea che c’è almeno una cosa che sentiamo che non è un suono: il silenzio che emerge quando il suono svanisce. Questa osservazione rivoluzionaria suggerisce che il silenzio non è solo l’assenza di suono, ma una presenza tangibile, una sensazione che il nostro cervello interpreta e percepisce.

Il team di scienziati ha annunciato l’intenzione di approfondire ulteriormente la comprensione del modo in cui percepiamo il silenzio. La ricerca futura si concentrerà su aspetti quali la percezione di silenzi non preceduti da contesti rumorosi, gettando ulteriore luce su come il cervello umano elabora e interpreta la mancanza di stimoli sensoriali.

Implicazioni culturali ed artistiche

Questa scoperta potrebbe avere profonde implicazioni non solo nel campo scientifico ma anche in quello culturale e artistico. Come cambierà la nostra comprensione della musica, del cinema e delle arti visive quando riconosceremo il silenzio come una parte integrante dell’esperienza sonora? Questo nuovo capitolo nell’odissea della percezione umana potrebbe influenzare la creazione artistica, spingendo i confini della creatività.

La ricerca sugli illusionisti del suono e del silenzio ci ha aperto una finestra su un mondo in cui il silenzio non è vuoto, ma un’entità rilevante e complessa. La nostra esperienza uditiva, lungi dall’essere limitata ai suoni tangibili, abbraccia ora il silenzio come una parte integrante del suo tessuto. Il prossimo passo sarà esplorare come questa scoperta influenzerà il nostro modo di percepire il mondo e come potrebbe informare la nostra visione della realtà stessa.