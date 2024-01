Smettere di fumare definitamente e a basso costo: arriva la Citisina

MeteoWeb

La Citisina, un farmaco generico per smettere di fumare a basso costo utilizzato nell’Europa orientale fin dagli anni ’60, aumenta le possibilità di successo di smettere di fumare di oltre il doppio rispetto ai placebo e può essere più efficace delle usuali terapie sostitutive della nicotina. Questo è quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su “Addiction” da un team di ricerca a guida del Centro Nacional de Intossicaciones (Cni), Argentina.

Secondo gli studiosi la sostanza non presenta neanche seri problemi di sicurezza, tuttavia, questo farmaco non è autorizzato o commercializzato nella maggior parte dei paesi al di fuori dell’Europa centrale e orientale, rendendolo non disponibile nella maggior parte del mondo.

Che cos’è la Citisina

La Citisina è un composto a base vegetale che allevia i sintomi di astinenza dal fumo. È stato sintetizzato per la prima volta in Bulgaria nel 1964 come Tabex e successivamente si è diffuso in altri paesi dell’Europa orientale e dell’Asia, dove è ancora commercializzato. Nel 2017, la società farmaceutica polacca Aflofarm ha iniziato a venderlo come Desmoxan, un medicinale soggetto a prescrizione, e il Canada lo ha approvato come prodotto naturale da banco, sotto il nome Cravv.

Poiché la Citisina è un farmaco a basso costo, potrebbe far parte di un piano per aumentare l’accessibilità alle terapie farmacologiche per i fumatori, che tende ad essere limitata nei paesi a basso e medio reddito (Lami).

L’autore principale del nuovo studio, il dottor Omar De Santi, spiega: “Il nostro studio aggiunge ulteriore prova che la Citisina è un aiuto efficace ed economico per smettere di fumare. Potrebbe essere molto utile per ridurre il fumo nei paesi Lami dove sono urgentemente necessari farmaci per smettere di fumare economicamente vantaggiosi. In tutto il mondo il fumo è considerato la principale causa di morte prevenibile. La Citisina ha il potenziale per essere una delle grandi risposte a questo problema“.

Questo studio ha riunito i risultati di otto studi randomizzati e controllati che hanno confrontato la Citisina con i placebo, per quasi 6.000 pazienti. I risultati combinati hanno mostrato che la Citisina aumenta le possibilità di successo di smettere di fumare di oltre il doppio rispetto ai placebo. Lo studio ha inoltre esaminato due studi randomizzati e controllati che hanno confrontato questo farmaco con la terapia sostitutiva della nicotina, con risultati a favore della Citisina, e tre studi che hanno confrontato la Citisina con la vareniclina, senza un chiaro beneficio per la Citisina.