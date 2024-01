Smog, ancora bollino rosso in Emilia-Romagna

MeteoWeb

Allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. In seguito alle rilevazioni Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili PM10, proseguono in tutta la regione le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a mercoledì 17 gennaio compreso, con lo stop ai diesel Euro 5. Un nuovo aggiornamento del bollettino è previsto mercoledì. Tra le misure emergenziali, sono previsti lo stop ai diesel Euro 5 e l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C