Smog, l’emergenza si estende a tutta l’Emilia-Romagna

La situazione di emergenza smog in Emilia–Romagna prosegue a causa delle previste concentrazioni di polveri sottili. Secondo le previsioni dell’Arpae per i prossimi giorni, tutte le province della regione, comprese Bologna e Romagna, si trovano nella fascia ‘rossa‘. Di conseguenza, vengono estese le misure aggiuntive contro l’inquinamento, già in atto nell’Emilia da Piacenza a Modena. Queste restrizioni rimarranno in vigore almeno fino a venerdì 26 gennaio.

Le misure d’emergenza, soggette a una possibile revisione dopo il nuovo controllo programmato per venerdì, includono il divieto di utilizzo dei motori diesel euro 5, la riduzione delle temperature medie nelle abitazioni a 19°C e nelle attività produttive a 17°C.

