Smog Emilia-Romagna, altri due giorni di bollino rosso

MeteoWeb

L’allerta smog in Emilia–Romagna persiste, con la proroga delle misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a mercoledì 31 gennaio. Tra queste disposizioni rientra lo stop all’uso dei veicoli diesel Euro 5, in linea con le direttive regionali e il Piano Aria Integrato Regionale (Pair). Tale decisione è stata presa in risposta alle previsioni di superamento dei limiti giornalieri consentiti di particolato sottile PM10, fornite dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpae).

Fino al giorno del prossimo monitoraggio, sono in vigore restrizioni specifiche per i diesel Euro 5 nelle aree urbane con più di 30mila residenti, dalle 08:30 alle 18:30. Inoltre, sono previste limitazioni alle temperature medie negli edifici residenziali, riducendole a 19°C, e negli spazi commerciali e ricreativi, abbassandole a 17°C. Queste misure mirano a contenere l’emissione di inquinanti atmosferici e a contrastare il superamento dei livelli di inquinamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.