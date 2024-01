Smog Lombardia: rimangono le misure d’emergenza, disattivate solo in 2 province

MeteoWeb

Con la persistenza dell’anticiclone, rimangono elevati anche i livelli di smog in Lombardia. Le misure anti-smog comunicate nei giorni scorsi resteranno attive nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Cremona, mentre notizie migliori arrivano dalle province di Pavia e Lodi. Ieri, martedì 30 gennaio, sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali inferiori al limite in queste due province, quindi, come previsto dalle norme in vigore, da domani, giovedì 1 febbraio, saranno disattivate le misure temporanee di 1° livello per la qualità dell’aria.

