Una sonda su Marte ha osservato una tempesta di sabbia sollevare tonnellate di granelli in breve tempo | VIDEO

Nuove immagini da Marte mostrano che le riserve di polvere del Pianeta Rosso possono emettere enormi nubi di materiale in breve tempo. La missione Hope degli Emirati Arabi Uniti ha catturato immagini di Marte prima e dopo una tempesta di sabbia che mostrano “alterazioni evidenti sulla superficie“, hanno scritto i funzionari della missione Hope su X. La sonda spaziale ha tracciato i cambiamenti nello spessore della polvere superficiale a seguito di una tempesta di sabbia regionale nel 2022, in parte utilizzando osservazioni dello spettrometro a infrarossi che possono osservare le tracce di calore sulla superficie di Marte, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets.

L’animazione seguente mostra le stime dello spettrometro dei cambiamenti nello spessore della polvere superficiale nella regione di Isidis Planitia, evidenziate in rosso. Questa zona è un vasto bacino da impatto noto per essere pieno di polvere.

La sonda Hope ha esaminato diverse regioni dopo una tempesta di polvere nel gennaio 2022, tra cui Syrtis Major, Isidis Planitia, Tyrrhena Terra, Hesperian Planum ed Elysium Planitia. Secondo lo studio, i ricercatori miravano a fissare “limiti alla quantità di polvere sollevata da o depositata su queste regioni”. “Sebbene la tempesta di polvere regionale fosse attiva su tutte le regioni di interesse, abbiamo scoperto che la polvere potrebbe essere stata rimossa e successivamente depositata con livelli variabili di intensità nelle regioni campionate“, hanno aggiunto i ricercatori.

Le misurazioni dello spettrometro hanno suggerito che alcune regioni avevano una rimozione netta di polvere fino a 340 micrometri (μm), che rappresenta i cambiamenti della temperatura superficiale che potevano essere visti nello spettro dall’orbita. Altre regioni hanno avuto una deposizione netta fino a 120 μm.

“Le immagini della lunghezza d’onda visibile dell’Emirates Exploration Imager, che è più sensibile ai cambiamenti nella distribuzione della polvere superficiale, sono incorporate nella nostra analisi per fornire ulteriore contesto”, hanno affermato i ricercatori. Le loro stime hanno quindi rivelato che “le riserve di polvere sono in grado di trasportare grandi quantità di polvere in tempi brevi”.