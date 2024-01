Spazio, rettore UniTrento: “l’ESA ha premiato la nostra ricerca”

MeteoWeb

Il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, commenta con entusiasmo e orgoglio l’adozione da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) delle missioni Lisa ed Envision, in cui l’ateneo trentino è protagonista. “Questa è una giornata da segnare sul calendario per la ricerca trentina. Proprio nel momento in cui la Fondazione Bruno Kessler presenta un importante piano di mandato in cui viene fortemente messo al centro il sistema trentino, arriva la notizia di un risultato scientifico di enorme importanza per il Trentino e per la sua università”, afferma Deflorian. “Oggi l’Agenzia Spaziale Europea adotta due missioni di particolare valore scientifico, cruciali per la conoscenza del nostro universo grazie all’ascolto delle onde gravitazionali e per la comprensione delle caratteristiche e del destino di pianeti simili al nostro, come Venere. In entrambe le missioni, Lisa ed Envision, l’Università di Trento è protagonista con i suoi principal investigator in primo piano e, più in generale, con un’attività di ricerca che mostra efficacia, autorevolezza e vitalità. Anche grazie a risultati come questo, l’ateneo di Trento e la ricerca trentina si è accreditata come avamposto per la ricerca in ambito spaziale, non solo a livello nazionale”, ha aggiunto il rettore.

“Questo risultato scientifico è frutto in entrambi i casi di un lungo percorso di ricerca costellato di successi, anche recenti, come il lancio delle missioni Lisa Pathfinder, apripista della missione Lisa, e Juice per esplorare le lune di Giove, in cui come ateneo giocavamo un ruolo di primo piano nelle cordate internazionali al fianco di ESA, NASA e ASI – ha aggiunto il rettore -. Ma c’è anche un continuo lavoro di scambio e di confronto con le realtà di ricerca del territorio che oggi diventa visibile a tutti e che accogliamo con grande soddisfazione”.

