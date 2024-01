Spazio, Urso: “centro spaziale di Matera un orgoglio per l’Italia”

MeteoWeb

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato il Centro di Geodesia spaziale “Giuseppe Colombo” a Matera. “Lo spazio è un’opportunità per l’Italia e certamente anche per il Sud, lo dimostra questo centro spaziale di Matera che è un orgoglio della scienza della tecnologia e del Made in Italy nel mondo e, proprio per questo, nei primi mesi di quest’anno, realizzeremo la legge quadro sulla Space Economy, prevista come collegato alla manovra economica appena approvata che destina risorse importanti per definire ed incrementare l’attività del nostro Paese nello spazio, regolamentando l’attività dei privati nello spazio”, ha detto Urso a margine della visita.

Urso: “in Kenya base addestramento dei Paesi africani”

Urso ha parlato anche del centro spaziale di Malindi, in Kenya. “Siamo intenzionati a far diventare il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya, una base spaziale, anche per ciò che riguarda l’addestramento, dei Paesi africani”. “L’Italia – ha aggiunto Urso – intende riaffermare il suo ruolo, con le sue imprese e, per questo, abbiamo destinato risorse importanti sia nazionali che del PNRR. Siamo oggi al pari della Francia i secondi contributori dell’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, di recente rinnovata nei suoi vertici, svolge un ruolo fondamentale anche per ciò che riguarda i progetti europei”.