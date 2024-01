L’incredibile Spirale Aurea di bolle: danza delle Megattere | FOTO

MeteoWeb

Pensate di solcare i cieli sopra i mari del Polo Sud e di trovarvi di fronte a uno spettacolo magico e surreale: una spirale aurea fatta di bolle emerge dalle profondità abissali, con due imponenti bocche al centro, creando un disegno geometrico perfetto. Questo straordinario scenario, degno di un racconto di Lovecraft, è stato catturato dall’obiettivo del fotografo professionista Piet van den Bemd mentre pilotava il suo drone. Ma la protagonista di questa scena non è un’entità soprannaturale, bensì la maestosa presenza delle gigantesche megattere.

Bolle di intimidazione e strategie di caccia

Le megattere, enormi mammiferi marini, utilizzano le bolle in modi sorprendenti. Alcune volte, le creano per intimidire i rivali, altre per intrattenersi in un gioco giocoso, ma forse la tattica più stupefacente è l’uso di una “rete di bolle“. Questa rete viene creata cooperativamente da due o più megattere per confinare pesci e krill in spazi sempre più ristretti, facilitando così la caccia. La cooperazione è fondamentale, e in alcuni casi sono state addirittura avvistate 33 balene coinvolte in questa tecnica all’interno di una zona di riproduzione, sfidando le conoscenze precedenti sugli schemi migratori di questi magnifici mammiferi.

Una Spirale perfetta e la magia del caso

Una domanda che inevitabilmente sorge è come le megattere antartiche siano riuscite a produrre una spirale così perfetta. La spirale aurea è spesso vista come un risultato di una profonda efficienza naturale, ma in questo caso, sembra che sia frutto del puro caso. Tuttavia, questa casualità non fa che aggiungere ulteriore bellezza al già affascinante quadro.

La scoperta che sfida le conoscenze scientifiche

La sorprendente scoperta delle 33 megattere coinvolte in questa intricata danza di bolle ha spinto gli scienziati a rivedere e mettere in discussione le loro conoscenze sui comportamenti migratori di questi mammiferi. La zona di riproduzione, in cui di solito si pensava che le megattere evitassero di nutrirsi, si è rivelata un palcoscenico per una performance straordinaria di caccia cooperativa.

Mentre la spirale aurea potrebbe essere stata un capriccio del caso, il suo impatto visivo e la sua connessione con le intricate strategie di caccia delle megattere rendono questo fenomeno ancora più affascinante. La scoperta delle 33 balene sfida le nostre precedenti conoscenze scientifiche, dimostrando quanto ancora abbiamo da imparare su questi giganti dell’oceano e sulla straordinaria complessità dei loro comportamenti.