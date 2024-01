Il T. Rex soffriva di artrite e aveva schiena e ginocchia instabili: evidenze di malattie delle ossa nei teropodi

MeteoWeb

Il T. Rex soffriva di schiena e ginocchia instabili, secondo gli scienziati che hanno trovato segni di artrite nei famosi dinosauri. Gli esperti affermano che i teropodi, animali a due zampe come il tirannosauro, erano “colpiti da malattie delle ossa”. Significa che i feroci predatori costruiti per potenza e velocità – come T. Rex, allosauro e velociraptor – potrebbero aver zoppicato dal dolore, proprio come gli esseri umani quando hanno male alle ossa.

Secondo un’analisi di tre esemplari di tre diverse specie di teropodi sudamericani noti come abelisauridi, i teropodi potrebbero aver sofferto di malattie ossee causate da condizioni come l’artrite o malformazioni congenite. I risultati, pubblicati sulla rivista BMC Ecology & Evolution, forniscono nuove prove di patologie non causate da lesioni nei teropodi e suggeriscono anche che diversi tipi di teropodi potrebbero essere stati soggetti a lesioni e condizioni diverse a causa dei loro diversi stili di vita.

I fossili mostrano segni di vertebre fuse e strane escrescenze sulle ossa degli arti di tre teropodi rinvenuti in Sud America. L’autore dello studio, il Dottor Mattia Baiano, dell’Università Nazionale del Rio Negro in Argentina, ritiene che alcuni dinosauri giganti soffrissero di artrite o addirittura di gotta. Entrambe le malattie comportano un gonfiore doloroso delle articolazioni e possono essere innescate da infortuni, vecchiaia o sovrappeso. La schiena e le zampe posteriori erano le aree più problematiche dei dinosauri, ma subivano anche danni alle ossa delle mascelle e delle braccia.

Baiano ha dichiarato: “un gran numero di esemplari di teropodi presentano prove di qualche tipo di malattia. I danni alle ossa che sostengono il peso ostacolerebbero le attività di alimentazione o le renderebbero un facile bersaglio per i predatori”.

I dettagli dello studio

Baiano e colleghi hanno utilizzato TAC e analisi istologiche ossee per esaminare tre serie di resti dei teropodi Aucasaurus garridoi, Elemgasem nubilus e Quilmesaurus curriei, che vissero tutti in Sud America durante il tardo Cretaceo (circa 90-70 milioni di anni fa). Tutte e tre le specie appartengono alla famiglia dei teropodi abelisauridi. Tipicamente, gli abelisauridi avevano arti anteriori estremamente corti e teschi profondi e potenti che spesso presentano ornamenti ossei. Il loro cugino T. Rex divenne il re dei dinosauri. Poteva crescere fino a 12 metri di lunghezza e correre a 40km/h nonostante pesasse da cinque a otto tonnellate.

​Le scansioni TC hanno rivelato due vertebre fuse vicino alla base della coda nei resti di A. garridoi privi di segni patologici comuni come speroni ossei (osteofiti) o lesioni. Gli autori suggeriscono quindi che questa fusione fosse un disturbo congenito sviluppatosi prima della schiusa. Anche l’esemplare di E. nubilus mostrava patologie in due serie di vertebre al centro e verso la punta della coda, con diverse vertebre parzialmente fuse tra loro ed evidenze di crescita eccessiva delle ossa. Gli autori propongono che potrebbe trattarsi di un caso di artrite infiammatoria. Infine, gli autori hanno notato evidenze di formazione ossea irregolare nella tibia nel campione di Q. curriei, una rara indicazione di malattia in un osso portante in un teropode. Gli autori escludono l’infezione ma non sono in grado di identificare in modo definitivo quale potrebbe essere stata la causa sottostante.

Gli autori hanno anche esaminato la letteratura sulle patologie dei teropodi e hanno trovato modelli di associazioni tra diversi tipi di teropodi e diverse lesioni e malattie. Gli abelisauridi avevano associazioni positive con l’infiammazione delle ossa (osteomielite), il che suggerisce che le infezioni erano relativamente comuni in queste specie. I resti di tirannosauridi erano associati negativamente a fratture ma positivamente associati a segni di morsi sul cranio, il che suggerisce che queste specie erano impegnate in comportamenti aggressivi come il combattimento. Tuttavia, la relazione inversa è stata osservata nei resti di allosauridi, con l’elevata percentuale di fratture che suggeriscono uno stile di vita predatorio attivo.

Insieme, questi risultati forniscono informazioni sulle malattie e sulle lesioni a cui sono stati esposti diversi teropodi.

