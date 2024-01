Temperature gelide in Veneto: -20°C nella Piana di Marcesina | DATI

MeteoWeb

Questa mattina il Veneto si è risvegliato con temperature gelide, registrando minime sottozero in varie zone, dalla pianura alla montagna, dalle città ai luoghi storicamente più freddi. Il record della temperatura più bassa è stato raggiunto, come spesso accade, nella Piana di Marcesina, la depressione isolata sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), che ha segnato -20°C. Il freddo ha pervaso le Dolomiti e la fascia pedemontana, con -17,7°C al passo Cimabanche sopra Cortina, -17,6°C sulla Marmolada e -17,2°C in Val Visdende.

Tra i vari paesi, le temperature più significative sono state registrate a Pescul, in Val Fiorentina (-12°C), a Santo Stefano di Cadore (-11,7°C) e ad Asiago (-11,2°C). Tra i capoluoghi, la città più fredda è stata Belluno con -7°C, seguita da Rovigo con -3,5°C e Vicenza -3,2°C.

