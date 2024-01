Crollo delle temperature e tanta neve Puglia: fiocchi tra Gargano, Subappennino Dauno e Murgia | FOTO

MeteoWeb

Prima neve del 2024 e repentino calo delle temperature in Puglia, in particolare nella provincia di Foggia. La neve ha imbiancato numerosi Comuni del Subappennino Dauno, tra cui Celle San Vito, Faeto, Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia. Anche nell’area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo si sono verificate precipitazioni nevose. Attualmente, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non si riscontrano problemi in riferimento alla viabilità. Tuttavia, alcuni sindaci dei Comuni dei Monti Dauni, come Monteleone di Puglia, Anzano e Faeto, hanno preso precauzionalmente la decisione di chiudere le scuole.

L’ondata di maltempo che sta interessando la Puglia ha portato i primi fiocchi di neve sulla Murgia del Nord Barese, tra Minervino Murge e Spinazzola. Nelle zone che circondano Minervino, la neve si è posata sui campi e sulle strade che sono comunque percorribili. A Spinazzola i fiocchi hanno imbiancato vie e tetti senza creare disagi.

