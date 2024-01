Tempesta artica in arrivo: allerta nel Nord/Est degli USA, colpite 30 milioni di persone

MeteoWeb

Attualmente, 30 milioni di americani nel Nord/Est degli USA si trovano sotto allerta, per l’arrivo di una tempesta artica proveniente dai Monti Appalachi, portatrice di neve nelle prossime ore. Le temperature si abbasseranno a livelli polari, colpendo aree come la Pennsylvania, il Nord di New York e il New England. Secondo le previsioni degli esperti AccuWeather, alcune zone potrebbero registrare fino a 43 cm di neve, accompagnati da venti artici che raggiungeranno i 60 km/h.

Queste condizioni meteo avranno un impatto significativo sui collegamenti aerei, con la previsione di possibili problemi simili a quelli riscontrati durante l’ultima emergenza, avvenuta 2 settimane fa, quando più di 2mila voli vennero cancellati in una sola giornata.

