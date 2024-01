La Norvegia si prepara alla più grande tempesta degli ultimi 30 anni: “Ingunn” porterà venti fino a 180km/h

MeteoWeb

La costa atlantica centrale della Norvegia è corsa ai ripari oggi, poiché le autorità hanno avvertito che il Paese potrebbe subire la tempesta più potente degli ultimi 30 anni e hanno invitato le persone a rimanere in casa. Si prevede che la tempesta “Ingunn”, così rinominata meteorologi norvegesi, porterà venti forti con intensità da uragano: la Polizia ha avvertito che sono previste raffiche da 126 a 180km/h. La tempesta ha già fatto registrare una raffica di 150km/h alle Isole Faroe.

Si prevede che la tempesta Ingunn colpirà la stessa area dell’uragano di Capodanno del 1992, una delle tempeste più forti nella storia della Norvegia, ha scritto il quotidiano VG. Le autorità hanno emesso un’allerta rossa, la più alta, per l’area intorno alla città di Trondheim, dove sono attesi forti venti entro la notte. Un’altra allerta rossa è stata emessa anche per le Isole Lofoten, a nord lungo la costa dell’Artico. “Le allerte di pericolo rosso sono rare e devono essere prese con la massima serietà“, ha affermato Nils Karbø dell’Amministrazione norvegese delle strade pubbliche. “È importante proteggere gli oggetti liberi e valutare se il lavoro svolto all’aperto può essere modificato o rinviato“, ha affermato Gunn Robstad Andersen dell’Ispettorato del lavoro norvegese. Ha aggiunto che i datori di lavoro dovrebbero incoraggiare le persone a lavorare da casa ed evitare viaggi non necessari.

Le compagnie di traffico aereo e le linee di traghetti prevedono pesanti interruzioni. Ci sono notizie di linee di traghetti che collegano le isole norvegesi che hanno sospeso i loro servizi e notizie di chiusura di scuole, strade, tunnel e ponti nel Paese. La Polizia ha chiesto alle persone di evitare di uscire se possibile, e di stare attente agli oggetti volanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.