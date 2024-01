Terremoto in Albania, paura nella notte | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 4.6 (dati INGV) ha colpito l’Albania pochi minuti dopo la mezzanotte. L’epicentro del sisma, avvenuto precisamente alle 00:17, è stato localizzato a circa 11 km dalla città di Lushnja, con ipocentro a circa 10 km. L’evento è stato avvertito in diverse città, tra cui Tirana, Elbasan, Berat e Valona. I media locali riportano che i cittadini nelle aree vicine all’epicentro sono scesi in strada. Il sisma è stato seguito da una replica magnitudo 3, alle 00:23, con ipocentro a 8 km di profondità. Dalle prime informazioni non risultano danni.