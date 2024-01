Forte terremoto in Colombia: epicentro nella Valle del Cauca, a ovest di Bogotà | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito la Valle del Cauca, nella Colombia occidentale. Lo riferisce il Servizio geologico colombiano (SGC). L’epicentro è stato individuato ad Ansermanuevo, a ovest della capitale Bogotà, a una profondità di circa 60km. La scossa è stata avvertita in diverse città del Paese, tra cui diverse abitazioni a La Virginia (nord-ovest) che sono state colpite dal movimento, come riporta il quotidiano locale El Tiempo. Inoltre, diverse strade che conducono alla Valle del Cauca e all’Eje Cafetero sono state temporaneamente chiuse per valutare alcune delle loro gallerie, mentre nel comune di Aguila (nord-ovest), un ospedale ha mostrato delle crepe dopo il sisma.

Da parte sua, la Segreteria per la gestione delle emergenze e dei rischi di catastrofe ha riferito che sono in corso studi per determinare i danni provocati dal sisma.