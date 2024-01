Forte terremoto al confine Cina-Kirghizistan: epicentro vicino alla città di Aksu | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto si è verificato alle 19:09 (ora italiana) di oggi, lunedì 22 gennaio, al confine tra Cina e Kirghizistan. Le stime preliminari indicano una magnitudo 7 e profondità di 27km. L’epicentro è stato individuato in territorio cinese, nei pressi della città di Aksu, nella regione dello Xinjiang. Si tratta di una vasta regione di deserti e montagne nel nord-ovest della Cina. La scossa è stata distintamente avvertita anche dagli abitanti di Almaty, in Kazakistan. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti.