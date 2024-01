Terremoto in Giappone, scossa avvertita a Tokyo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

La città di Tokyo e le aree vicine sono state scosse da un terremoto magnitudo 4.8, che ha avuto luogo alle 08:59 ora locale (00:59 ora italiana). Nonostante l’intensità del sisma, al momento non sono stati segnalati danni significativi. L’epicentro del terremoto è stato localizzato al largo della baia di Tokyo e l’ipocentro a circa 80 km di profondità, come riportato dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA). Il terremoto ha raggiunto il livello 4 sulla scala sismica nipponica. Al momento, non ci sono notizie di danni o conseguenze rilevanti.

