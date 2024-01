Trentino, piogge e temperature record a dicembre 2023

MeteoWeb

Il mese di dicembre 2023 in Trentino è stato caratterizzato da un notevole incremento delle precipitazioni e da temperature eccezionalmente elevate, secondo quanto riportato dall’analisi mensile diffusa da Meteotrentino. L’esame dei dati rileva che, sebbene la prima decade abbia registrato temperature leggermente al di sotto della media, la seconda e la terza decade hanno visto un significativo aumento, con valori nettamente superiori alla norma. In particolare, il 23 dicembre, forti venti di foehn hanno contribuito a stabilire temperature massime record in alcune località della regione.

Guardando all’intero anno trascorso, emerge che il 2023 ha seguito le orme del 2022, confermandosi anch’esso come un periodo caratterizzato da temperature elevate. Le precipitazioni hanno superato la media, segnando la fine di un prolungato periodo di siccità iniziato alla fine del 2021 e protrattosi fino ai primi mesi del 2023.