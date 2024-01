Trojena, una nuova città con le piste da sci su un enorme lago artificiale: l’incredibile progetto dell’Arabia Saudita verrà realizzato dagli italiani

MeteoWeb

L’Arabia Saudita ha realizzato un progetto straordinario sulle sue montagne: creare una nuova città su un enorme lago artificiale di acqua dolce come destinazione turistica e sciistica ultra avveniristica. Per lanciare questa località, che deve ancora essere costruita, ospiterà i Giochi Invernali Asiatici del 2029. La città si chiama Trojena e il progetto include la realizzazione di tre dighe per creare un lago d’acqua dolce lungo 2,.8 chilometri.

A realizzare questo progetto straordinario sarà l’eccellenza italiana delle costruzioni: WeBuild. Il colosso di Pietro Salini ha vinto un contratto da 4,7 miliardi di dollari per questo progetto infrastrutturale. Queste dighe alimenteranno un lago artificiale che sarà parte integrante del complesso sciistico e avranno un impatto significativo sull’economia e sul turismo nella regione. La diga principale sarà in calcestruzzo rullato e compattato, alta 145 metri e lunga 475 metri. Il lago artificiale coprirà una superficie di 1,5 chilometri quadrati, con un’isola dedicata a immersioni botaniche e passeggiate. Questo progetto si inserisce nell’ambito del programma Saudi Vision 2030 per la diversificazione economica del Regno Saudita.