L’Umbria alla BIT tra turismo lento, cultura, sapori e borghi da scoprire

MeteoWeb

Sarà all’insegna di turismo lento, cultura, sapori, borghi da scoprire e ricettività più autentica la presenza della Regione Umbria alla BIT, Fieramilanocity dal 4 al 6 febbraio (Pad 3 – Stand C157-D160). Il cuore verde d’Italia metterà in risalto il meglio del suo territorio che offre – tutto l’anno – tantissime occasioni di vacanze ed esperienze. Durante la tre giorni non mancheranno presentazioni di eventi culturali, turismo slow e sostenibile, nuovi percorsi e attrattive, senza dimenticare le eccellenze gastronomiche e una ricettività fatta prevalentemente di strutture di charme, agriturismi e borghi diffusi. Nello stand della Regione, la cui organizzazione è curata da Sviluppumbria, sarà possibile anche entrare in contatto con operatori, associazioni, strutture ricettive e rappresentanze territoriali.

Con un 2023 estremamente positivo, con circa 7 milioni di presenze e oltre 2,6 milioni di arrivi – per un incremento rispettivamente di +5,8% e +11,8% rispetto al 2019 – l’Umbria si conferma come un territorio di grande appeal, sia a livello nazionale sia internazionale. Per il 2024 sono tanti i progetti e gli eventi in programma, alcuni dei quali saranno presentati in anteprima proprio alla BIT. Tra i principali:

Domenica 4 febbraio ore 15,15 Umbria e futuro: un intreccio virtuoso di parole e immagini – Costantino D’Orazio, nuovo Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria-Direzione Regionale Musei Umbria presenta il nuovo allestimento della GNU: una traversata nella storia dell’arte e nel patrimonio del museo, da Gentile da Fabriano fino a Burri.

– Costantino D’Orazio, nuovo Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria-Direzione Regionale Musei Umbria presenta il nuovo allestimento della GNU: una traversata nella storia dell’arte e nel patrimonio del museo, da Gentile da Fabriano fino a Burri. Domenica 4 febbraio ore 16 presentazione di Cammini aperti & aromi d’Italia “Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano”, il progetto di promozione turistica a cura del Ministero del Turismo e delle regioni e province autonome italiane, in collaborazione con ENIT.

presentazione di “Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano”, il progetto di promozione turistica a cura del Ministero del Turismo e delle regioni e province autonome italiane, in collaborazione con ENIT. Sempre domenica 4 febbraio, ma nella mattinata, alle ore 12 presentazione de I Borghi più belli d’Italia in Umbria : la guida descrive i 32 comuni umbri all’interno dell’Associazione con un’innovativa veste editoriale.

presentazione de : la guida descrive i 32 comuni umbri all’interno dell’Associazione con un’innovativa veste editoriale. Lunedì 5 febbraio ore 14,30 Il viaggio verso le tue radici: il progetto in Umbria Presentazione APS Radici Umbre , progetto PNRR Turismo delle Radici, promosso e finanziato dalla Direz. Gen. per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.

Presentazione APS Radici Umbre progetto PNRR Turismo delle Radici, promosso e finanziato dalla Direz. Gen. per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie. Lunedì 5 febbraio ore 15,15 L’Abbazia di San Pietro di Perugia e i suoi tesori – La Fondazione per l’Istruzione Agraria, partecipata dall’Università degli Studi di Perugia, presenterà la cittadella monastica dell’Abbazia benedettina di San Pietro, che vanta oltre mille anni di storia, e i suoi tesori.

– La Fondazione per l’Istruzione Agraria, partecipata dall’Università degli Studi di Perugia, presenterà la cittadella monastica dell’Abbazia benedettina di San Pietro, che vanta oltre mille anni di storia, e i suoi tesori. Lunedì 5 febbraio ore 16 La sottile linea d’Umbria : l’arte contemporanea svela i tesori antichi di un territorio Costantino D’Orazio, nuovo Direttore Galleria Nazionale dell’Umbria, illustra il percorso che mette in dialogo i siti museali del Ministero della Cultura con l’arte contemporanea.

: Costantino D’Orazio, nuovo Direttore Galleria Nazionale dell’Umbria, illustra il percorso che mette in dialogo i siti museali del Ministero della Cultura con l’arte contemporanea. Lunedì 5 febbraio ore 16,45 Cibo, cultura e territorio: la nuova frontiera dell’ospitalità rurale targata Campagna Amica a cura di Coldiretti Umbria.

Sono previste anche presentazioni della Camera di Commercio dell’Umbria, del Corso di studi sul Turismo di Assisi e di altri espositori: tra questi il Pampepato di Terni, che ha da poco ottenuto la denominazione IGP e annuncia un grande evento per l’autunno.

In BIT, naturalmente, anche i sapori e le tradizioni enogastronomiche umbre, con degustazioni legate alla specificità dei sapori di diversa provenienza territoriale volte alla conservazione dell’agro-biodiversità: una collaborazione tra Parco 3A-PTA e Strade del vino e dell’olio tramite il format ‘Umbria Biodiversity’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.