USA travolti da tempeste di neve e tornado: gravi danni e morti tra Florida, Alabama e Georgia | FOTO

Una tempesta invernale ha colpito il Sud degli Stati Uniti, con forti temporali e tornado che hanno scoperchiato i tetti delle abitazioni, mentre in diverse città del Midwest la neve ha paralizzato il traffico. La violenta tempesta si è spostata attraverso la Florida nordoccidentale e in parti dell’Alabama e della Georgia, con diverse segnalazioni di tornado confermate dai radar. Il Nord/Est, inclusa New York, nel frattempo si prepara a forti piogge.

Oltre di mille voli nazionali e internazionali nel Paese sono stati cancellati a causa del maltempo che ha colpito gli USA da una costa all’altra. L’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare ha registrato il maggior numero di cancellazioni: 70, secondo FlightAware, un sito web di monitoraggio dei voli. L’aeroporto nazionale Ronald Reagan della capitale ha registrato circa 45 voli cancellati, seguito dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty e poi dall’aeroporto La Guardia, entrambi con poco più di 40.

Almeno 3 morti sono stati attribuiti alla tempesta che ha colpito il Sud, dove venti a 88 km/h e grandine hanno imperversato attraverso il Florida Panhandle e in parti dell’Alabama e della Georgia all’alba di martedì ora locale, insieme a diverse segnalazioni di tornado confermate dai radar, ha riferito il National Weather Service. Una raffica di vento di 171 km/h è stata registrata prima dell’alba vicino alla costa nella contea di Walton, in Florida. Vicino a Cottonwood, in Alabama, una piccola città vicino ai confini della Georgia e della Florida, Charlotte Paschal, 81 anni, è stata uccisa quando la sua casa mobile è stata demolita dalle fondamenta, ha riferito il coroner della contea di Houston. Un sospetto tornado ha toccato terra nella zona. La polizia della contea di Clayton, a Sud di Atlanta, ha riferito che un uomo è morto durante una fase di forte maltempo, quando un albero è caduto sulla sua auto su un’autostrada statale a Jonesboro. In Florida sono stati segnalati feriti legati alla tempesta, ma nessun decesso. In aree di Panama City Beach, in Florida, sono state segnalati tetti spazzati via, mobili, recinzioni e detriti sparsi qua e là e una casa che sembrava inclinata su un lato, appoggiata su un’altra casa. A circa 16 chilometri di distanza, a Panama City, la polizia ha chiesto ai residenti di rimanere in casa e lontani dalle strade “a meno che non sia assolutamente necessario“. Entrambe le città si trovano nella contea di Bay, dove sono stati segnalati numerosi tornado, ha affermato lo sceriffo Tommy Ford.

Il National Weather Service ha in programma di inviare squadre di indagine sui tornado per esaminare sospetti danni correlati nelle contee di Walton, Bay e Jackson in Florida, e per esaminare la contea di Houston, in Alabama, e la contea di Calhoun, in Georgia. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha emesso un ordine esecutivo per includere 49 contee del Nord della Florida nello stato di emergenza.

La forte pioggia in tutta la Georgia ha bloccato per un certo periodo il traffico aereo nell’affollato aeroporto di Atlanta martedì mattina e ha causato inondazioni improvvise, bloccando alcune corsie sulle autostrade intorno ad Atlanta durante il tragitto mattutino. Più di 200mila utenti sono rimasti senza elettricità in Florida, Alabama e Georgia, mentre quasi 150mila persone nella Carolina del Nord erano prive di elettricità, secondo il sito web PowerOutage.us.

Nella Carolina del Nord una persona è morta e altre 2 sono in condizioni critiche a causa di un sospetto tornado che ha colpito un parco di case mobili nella città di Claremont, a Nord di Charlotte, ha spiegato Amy McCauley, portavoce della contea di Catawba. A Rocky Mount, le linee elettriche abbattute hanno bloccato entrambe le direzioni della I-95, una delle autostrade più trafficate della nazione, ha reso noto il Dipartimento dei trasporti della Carolina del Nord.

Un possibile tornado ha abbattuto diverse strutture nel centro di Bamberg, nella Carolina del Sud, bloccando l’incrocio principale della città a circa 96 km a Sud di Columbia.

Nel Midwest, dove lunedì è iniziata una tempesta di neve, fino a 30 cm di accumulo potrebbero ricoprire un’ampia area che si estende dal Colorado sudorientale fino alla penisola superiore del Michigan. Ciò include il Kansas occidentale, il Nebraska orientale, gran parte dell’Iowa, il Missouri settentrionale e l’Illinois nordoccidentale, ha affermato Bob Oravec, meteorologo del National Weather Service di College Park, nel Maryland. Lunedì la tempesta ha prodotto dai 20 ai 30 cm di neve sul Kansas, sul Nebraska orientale e sul Dakota del Sud, sull’Iowa occidentale e sul Minnesota sud-occidentale. A North Sioux City, nel South Dakota, il National Weather Service ha segnalato 38 cm di neve. Quantità inferiori sono cadute sul Minnesota centrale, sul Wisconsin e sull’Illinois settentrionale. Madison, nel Wisconsin, è sotto allerta per tempesta invernale fino all’inizio di mercoledì, con fino a 23 cm di neve e venti a 64 km/h.

Le condizioni stradali hanno contribuito a un incidente mortale martedì scorso nel Wisconsin sudorientale, ha affermato in una nota lo sceriffo della contea di Jefferson, Paul Milbrath. Un conducente di un Suv è morto in seguito ad uno scontro frontale con un semirimorchio sulla statale 18 intorno alle ore 05:40. Il conducente del semirimorchio non è rimasto ferito.

Anche l’Illinois nordoccidentale è interessato da un’allerta per allerta tempesta invernale con previsioni da da 18 a 30 cm di neve entro l’inizio di mercoledì. L’area di Chicago e Gary, in Indiana, sono interessate da un’allerta per tempesta invernale, con fino a 15 cm di neve e raffiche di vento fino a 48 km/h.

È stata la prima grande tempesta invernale della stagione per l’area metropolitana di Kansas City, dove il Servizio Meteorologico Nazionale prevedeva 15 cm di neve prima che la tempesta si spostasse.

Dal Midwest, la tempesta dovrebbe dirigersi verso Est, portando una combinazione di neve, pioggia e forti venti verso Nord/Est, così come timori per le inondazioni in aree come il New England, parti delle quali hanno registrato più di 30 cm di neve domenica.