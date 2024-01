Valanga sopra Courmayeur: travolto uno sciatore, è grave

MeteoWeb

Una valanga ha travolto uno sciatore mentre faceva “fuoripista” in zona La Zerotta, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta. Le condizioni dello sciatore, un quarantenne di origine russe, sono gravi: è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta per un politrauma. L’incidente è avvenuto alle 14:30 circa nel Canale La Visaille a quota 1800-2000 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano. Visto che era impossibile raggiungere il luogo in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse, i soccorritori – tra cui anche uomini della Guardia di Finanza di Entreves e ‘pisteurs’ – sono saliti via terra, con tecnica scialpinistica. Hanno estratto lo sciatore dalla neve prima che un breve miglioramento della visibilità rendesse possibile il recupero e il trasferimento del ferito in ospedale con l’elicottero.