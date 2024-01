Valanga a Valleve, nella Bergamasca: interviene il Soccorso Alpino

MeteoWeb

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 gennaio, si è verificata una valanga a Valleve, in provincia di Bergamo. Dopo la segnalazione, sono arrivati sul posto tre tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, VI Delegazione Orobica – e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Presente una unità cinofila del CNSAS. Pronti a partire in piazzola a San Giovanni Bianco altri due tecnici, per eventuale supporto alle operazioni. L’area è stata interamente bonificata ed è stato accertato che non c’erano persone coinvolte. Le squadre hanno concluso l’intervento e sono rientrate nel pomeriggio.