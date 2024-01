Vento forte a Livorno: raffiche a 41 nodi, operazioni portuali rallentate

MeteoWeb

Traffico marittimo nel porto di Livorno quasi regolare stamattina nonostante le sfide imposte dal vento di libeccio. Attorno alle 09:30, secondo quanto riportato dall’Avvisatore Marittimo, si è verificato un picco di raffiche fino a 41 nodi, ma successivamente si è stabilizzato tra i 30 e i 25 nodi. Le partenze dei grandi traghetti diretti in Sardegna sono procedute senza intoppi. Alcune navi commerciali in rada hanno incontrato difficoltà a causa del mare mosso, impedendo l’imbarco del pilota. Queste navi sono rimaste ancorate in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: