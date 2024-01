Virgin Galactic mette a segno un nuovo volo suborbitale, ma presto tutto cambierà | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Virgin Galactic ha lanciato con successo il suo 6° volo spaziale regolare. La missione, chiamata “Galactic-06”, ha inviato 4 passeggeri privati nello Spazio suborbitale: tra questi anche la prima donna ucraina ad aver raggiunto l’ultima frontiera. “Ben tornati sulla Terra, Galactic-06! I nostri piloti, l’equipaggio e la navicella sono atterrati in sicurezza presso Spaceport America, nel New Messico“, ha dichiarato Virgin Galactic in un post su X poco dopo l’atterraggio.

Galactic-06, un altro successo di Virgin Galactic

Galactic-06 ha preso il volo da Spaceport America, nel Sud/Ovest del New Messico. L’aereo da trasporto di Virgin Galactic, VMS Eve, è decollato dal sito intorno a alle 18 ora italiana, con l’aereo VSS Unity agganciato sotto le sue ali. L’aereo madre ha poi rilasciato il velivolo anche noto come SpaceShipTwo ad un’altitudine di circa 13.700 metri, momento in cui il velivolo ha acceso il suo motore a razzo e si è diretto verso lo Spazio suborbitale.

I passeggeri di Galactic-06 hanno vissuto alcuni minuti di assenza di peso e hanno potuto vedere il loro pianeta natale contro l’oscurità dello Spazio prima di tornare sulla Terra per un atterraggio sulla pista di Spaceport America circa 90 minuti dopo il decollo.

Galactic-06, il momento del takeoff

Virgin Galactic, l'atterraggio di Unity

L’equipaggio

Virgin Galactic non ha rivelato le identità dei passeggeri prima del volo, citandone solo la provenienza: uno del Texas, uno della California, un austriaco e l’altro proviene da Nevada e Ucraina, aveva dichiarato l’azienda. Ieri sono stati diffusi i nomi: Lina Borozdina, Franz Haider, Neil Kornswiet e Robie Vaughn. Secondo quanto riportato da Virgin Galactic, Borozdina è diventata la prima donna ucraina ad arrivare nello Spazio.

Il comandante C.J. Sturckow e il pilota italiano Nicola Pecile hanno pilotato VSS Unity, mentre Michael Masucci e Dan Alix erano ai comandi di VMS Eve.

Da SpaceShipTwo alla nuova classe Delta

Galactic-06 è stata la prima missione di Virgin Galactic dell’anno e uno degli ultimi voli per Unity, se tutto andrà secondo i piani. L’azienda ha dichiarato che presto ritirerà l’aereo spaziale, che ha condotto tutti i voli di Virgin finora, per concentrarsi sul suo imminente veicolo “classe Delta“.

Ogni aereo Delta sarà in grado di volare fino a 2 volte a settimana, secondo i rappresentanti di Virgin. Il primo veicolo Delta dovrebbe iniziare i voli di prova nel 2025, e l’azienda vuole che inizi le operazioni commerciali l’anno successivo.

