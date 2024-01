Weekend di gelo negli USA, tre vittime. Alte maree da record al Nord-Est | FOTO

MeteoWeb

Il gelo ha coperto gli Stati Uniti mentre un’ondata di tempeste artiche minaccia di battere i record di temperatura nel cuore del Paese, diffondendo freddo e neve da una costa all’altra. All’inizio del weekend festivo di tre giorni del Martin Luther King Jr. Day, le previsioni meteo indicavano una lunghissima sfilza di allerte meteo, da un’allerta per tempesta di ghiaccio in Oregon a una per bufera di neve nelle pianure settentrionali fino ad allerte per vento forte nel New Mexico.

Almeno 3 vittime

In Oregon, che oggi ha registrato picchi di -20°C, il gelo ha avuto un ruolo in tre decessi. A Portland, i medici legali stanno indagando su una morte per ipotermia mentre pioggia gelata e forti nevicate colpivano una città più abituata alle miti piogge invernali, e centinaia di persone si sono rifugiate durante la notte nei centri di riscaldamento.

Il Portland Fire and Rescue ha anche riferito della morte di una donna sulla trentina sabato pomeriggio. Un camper ha preso fuoco quando un piccolo gruppo di persone ha utilizzato una stufa a fiamma libera per riscaldarsi all’interno e un albero è caduto sul veicolo, provocando la propagazione dell’incendio. Altre tre persone sono scappate, di cui una con ferite lievi, ma la donna è rimasta intrappolata all’interno, hanno detto i Vigili del Fuoco. Le autorità di Lake Oswego, nell’Oregon, hanno detto che un grande albero è caduto su una casa a causa dei forti venti ieri, uccidendo un uomo anziano al secondo piano.

Vittime legate alle condizioni meteorologiche sono già state segnalate all’inizio della settimana in California, Idaho, Illinois e Wisconsin.

Neve e gelo

Il Governatore del Nebraska Jim Pillen ha annunciato lo stato di emergenza, citando “condizioni molto pericolose”. Nell’ultima settimana sono caduti fino a 60cm di neve in alcune zone e le temperature percepite erano ben al di sotto dello zero. Sono stati chiusi circa 2.735km di autostrade nel Nebraska. La Polizia di stato ha assistito più di 400 automobilisti bloccati, ha affermato il colonnello John A. Bolduc, capo della pattuglia di stato del Nebraska.

Parti del Montana sono scese sotto i -40°C ieri mattina e oggi, mentre il North Dakota e il South Dakota hanno registrato minime fino a -35/-36°C oggi. I Governatori da New York alla Louisiana hanno avvertito i residenti di prepararsi a condizioni meteorologiche preoccupanti.

In Iowa, oggi le temperature sono scese fino a -29°C (vedi foto della gallery scorrevole in alto) e potrebbero aggirarsi intorno a -26°C domani, lunedì 15 gennaio, quando i caucus statali daranno il via alla stagione delle primarie presidenziali. Ron DeSantis, Nikki Haley e l’ex Presidente Donald Trump hanno tutti annullato gli eventi elettorali a causa della tempesta. In Iowa, le auto sono rimaste bloccate per cinque ore sotto la neve sulla Interstate 80 dopo che semirimorchi si sono ribaltati a causa delle condizioni scivolose. Le forze dell’ordine hanno gestito 86 incidenti e 535 chiamate di assistenza da parte di automobilisti da venerdì 12 gennaio, ha riferito il sergente della pattuglia statale Alex Dinkla.

Secondo poweroutage.us, ieri pomeriggio centinaia di migliaia di famiglie e aziende si sono ritrovate senza elettricità, principalmente in Michigan, Oregon e Wisconsin.

Alte maree da record al Nord-Est

In altre località degli USA, se il problema non erano neve e vento, era l’acqua. Alte maree record hanno colpito il Nord-Est, allagando alcune case nel Maine e nel New Hampshire (vedi foto della gallery scorrevole in alto), mentre la costa nordorientale è stata colpita da 25-50mm di pioggia al mattino, e l’innalzamento della marea ha amplificato quella che era già la marea più alta del mese, ha detto il meteorologo del National Weather Service Michael Cempa. A Portland, nel Maine, un misuratore ha registrato una differenza di 4,4 metri tra l’alta e la bassa marea media, superando il record precedente di 4,3 metri stabilito nel 1978.

Il Governatore di New York Kathy Hochul ha avvertito di un “tempesta pericolosa” mentre annunciava che la partita di playoff NFL Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers era stata rinviata da domenica a lunedì. Ai residenti della contea che comprende Buffalo è stato detto di rimanere lontani dalle strade, con le previsioni che indicano da 30 a 60cm o più di neve e venti con raffiche fino a 105 km/h.