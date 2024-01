Zosurabalpin: una nuova speranza nella lotta contro la resistenza agli antibiotici

MeteoWeb

Questa settimana, Nature ha pubblicato due articoli di fondamentale rilevanza che delineano la scoperta e lo sviluppo di un nuovo candidato clinico appartenente a una classe innovativa di antibiotici. L’attenzione si focalizza su un composto recentemente identificato che dimostra una sorprendente efficacia contro una specie batterica resistente a molte categorie di antibiotici attualmente in uso.

Approfondiamo la crescente sfida della resistenza agli antibiotici, con particolare attenzione al contesto critico rappresentato dall’Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB), esplorando al contempo la risposta promettente offerta da questo nuovo antibiotico denominato Zosurabalpin.

Acinetobacter baumannii

La specie batterica in questione è l’Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB), un patogeno classificato come prioritario dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e come minaccia urgente dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie negli Stati Uniti. La resistenza di A. baumannii è particolarmente difficile da affrontare a causa della sua membrana esterna, che contiene lipopolisaccaridi (LPS) resistenti agli antibiotici.

Zosurabalpin

Il nuovo antibiotico, chiamato Zosurabalpin, è un peptido macrociclico ancorato che ha dimostrato un’efficacia promettente contro il CRAB. Funziona impedendo al LPS di raggiungere la membrana esterna del batterio, bloccando il suo trasporto attraverso il doppio strato lipidico. Gli studi di laboratorio e i modelli murini hanno confermato l’efficacia di Zosurabalpin contro isolati altamente resistenti di CRAB.

Un secondo articolo accompagna la scoperta, fornendo una dettagliata analisi del meccanismo d’azione di questa classe di antibiotici. Gli autori, guidati da Daniel Kahne, spiegano che questi antibiotici intrappolano il complesso di trasporto di LPS in uno stato legato al substrato, impedendo il movimento di LPS e portando alla morte cellulare.

L’entusiasmo per Zosurabalpin è supportato da Roche, l’azienda farmaceutica che ha identificato questa nuova molecola. Michael Lobritz, capo globale delle malattie infettive, sottolinea che questo antibiotico ha il potenziale per affrontare la crescente resistenza agli antibiotici, rappresentando una svolta significativa nella lotta contro le infezioni resistenti.

Kenneth Bradley, capo globale della scoperta delle malattie infettive di Roche, spiega che la collaborazione con ricercatori di Harvard ha contribuito a comprendere il modo in cui Zosurabalpin agisce. Questo antibiotico si lega sia al complesso di trasporto che all’LPS, impedendo il suo movimento e causando la morte batterica. Bradley sottolinea che Zosurabalpin supera i meccanismi di resistenza esistenti, offrendo una soluzione potenziale a una delle sfide più gravi nella lotta contro le malattie infettive.

Inoltre, Roche sta conducendo trial clinici umani su Zosurabalpin, insieme a una seconda classe di antibiotici. Questa ricerca non solo contribuirà a sviluppare nuovi trattamenti, ma anche a migliorare la comprensione della biologia delle membrane batteriche. L’obiettivo di Roche è fornire innovazioni per superare la resistenza antimicrobica, una delle principali sfide nella salute pubblica legate alle malattie infettive.