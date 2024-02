14enne salva la vita ad un uomo con il massaggio cardiaco: “L’ho visto nella serie Doc”

MeteoWeb

Nel cuore del Veronese, la scorsa domenica, si è svolta una storia degna di un romanzo d’avventura. Un adolescente di soli 14 anni, il cui nome è destinato a rimanere nell’archivio delle gesta coraggiose, è diventato l’eroe improvviso di una situazione drammatica. La sua arma? Non una spada né un mantello, ma la conoscenza acquisita da una serie televisiva.

Da incubo ad atto eroico

“Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori“, rivela il giovane eroe in un’intervista alla Stampa. Quel che sembrava un triste destino si è trasformato in una missione di vita. Quando l’adolescente si è trovato di fronte a un uomo in difficoltà, steso a terra, non ha esitato. Il suo cuore ha battuto all’unisono con quello dell’uomo che giaceva in terra, e il suo coraggio ha preso il sopravvento.

“Il massaggio cardiaco? L’ho visto nella serie televisiva ‘Doc’“, confessa il giovane protagonista. E così, come un moderno don Chisciotte, si è armato di conoscenza acquisita attraverso uno schermo per combattere il male. Quel che sembrava solo una sequenza di immagini in movimento si è trasformato in una lezione di vita che ha salvato una persona.

Mentre il telefono della moglie dell’uomo suonava al 118, il ragazzo ha preso coraggiosamente il controllo della situazione. Ha comunicato con calma e precisione la posizione esatta, dimostrando una maturità ben al di là dei suoi anni. “Mi sento di fare il massaggio cardiaco“, ha risposto con fermezza quando gli è stata posta la fatidica domanda. E così, senza esitazioni, ha iniziato il suo atto di salvezza, senza fermarsi per 15 lunghi minuti, finché non è arrivata l’ambulanza.

La prognosi per l’uomo rimane riservata, ma una cosa è certa: senza l’intervento tempestivo del giovane eroe, la storia potrebbe aver preso una piega molto diversa. Il coraggio e la determinazione di questo adolescente ci ricordano che l’eroismo può nascere nei luoghi più impensati e che anche le esperienze virtuali possono avere un impatto tangibile nella vita reale. Il suo atto di coraggio rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questa storia straordinaria.

