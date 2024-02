MeteoWeb

A Foggia torna il Festival della scienza da lunedì 26 febbraio a martedì 5 marzo. Otto giorni di iniziative, 11 scuole coinvolte, 15 partner fra Enti, Università (ateneo di Foggia e politecnico di Bari), fondazioni, istituti di ricerca e associazioni. Previsti oltre 40 interventi di scienziati, docenti, ricercatori; 46 eventi in programma sul tema della “scienza, fantascienza e pseudoscienza”. “Il Festival sta destando un interesse e un coinvolgimento davvero straordinari, non solo a Foggia, ma in tutta Italia – dichiara il presidente Angelo Bricocoli -. L’adesione di partner scientifici, sponsor che sostengono l’organizzazione dell’evento, istituzioni, mondo accademico, scuole, associazioni e istituti di ricerca dimostra quanta fame ci sia a Foggia di appuntamenti che mettano in rilievo la grande tradizione culturale e l’attitudine all’innovazione espressa da una provincia e da un’intera regione, poiché il nostro festival coinvolge attivamente anche Lucera, San Severo, Bari e altre città”.

“C’è un interesse vivo, palpitante, ricco di partecipazione e di entusiasmo soprattutto nei più giovani e in un mondo scolastico e un ambito accademico assolutamente ricettivi e propositivi”, aggiunge il tesoriere del Festival, Marco D’Alessandro.

