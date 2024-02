Acqua alta a Venezia: si alza il MOSE, salva la fine del Carnevale

MeteoWeb

Stamani, le dighe mobili del sistema MOSE di Venezia sono state sollevate, proteggendo così il prezioso centro storico lagunare da un’onda di marea che dovrebbe raggiungere l’altezza massima di 110 cm alle ore 10. Ciò significa che il livello dell’acqua in città non dovrebbe superare gli 85 cm, fornendo un sollievo cruciale contro potenziali inondazioni. Nei prossimi giorni sono attesi picchi di marea superiori al metro, fino a martedì 13 febbraio. Per questa sera, è previsto un altro picco massimo di 120 cm alle 23:55, seguito da un altro di 110 cm alle 11:25 di domani. La città è in piena preparazione e vigilanza per affrontare questa situazione meteo avversa e per proteggere i suoi tesori storici e culturali.

