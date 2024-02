HH-212A: l’Aeronautica Militare saluta l’iconico elicottero dopo oltre 40 anni di attività operativa

MeteoWeb

Giovedì 22 febbraio presso l’aeroporto militare di Grazzanise (CE), sede del 9° Stormo dell’Aeronautica Militare, si terrà un evento celebrativo in occasione dell’ultimo volo dell’elicottero HH-212A. L’iconico elicottero terminerà la sua vita operativa in Aeronautica Militare dopo circa 40 anni di attività che l’hanno visto protagonista, insieme agli equipaggi dell’Aeronautica Militare, in numerose missioni operative sia fuori dai confini nazionali (Afghanistan) che in campo nazionale, partecipando tra le tante anche a missioni di ricerca e soccorso in particolari eventi che hanno colpito la popolazione civile, quali ad esempio l’alluvione di Sarno o il terremoto d’Ischia solo per citarne alcuni.

La cerimonia sarà presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre al personale militare e civile dello Stormo e a tutti gli equipaggi di volo ed al personale specialista che in questi anni hanno operato a vario titolo sul HH-212A.

