Agricoltori in Vaticano, la mucca Ercolina arrivata a San Pietro

MeteoWeb

La mucca Ercolina, un’icona della protesta degli agricoltori, ha fatto il suo ingresso anche in Vaticano. Accompagnata da numerosi fedeli presenti a San Pietro per l’Angelus del Papa, è stata “scortata” lungo via della Conciliazione dagli agricoltori stessi e dalla polizia, fino a raggiungere il presidio degli agricoltori che hanno simbolicamente portato anche un trattore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.