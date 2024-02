L’allarme dall’Australia, la Grande Barriera Corallina a rischio sbiancamento

MeteoWeb

L’autorità di gestione della Grande Barriera Corallina d’Australia ha avviato una ricognizione aerea dell’ecosistema, che si estende per 2.300 km al largo della costa nordest del continente. Questa decisione è stata presa dopo che rilevamenti effettuati da elicotteri hanno confermato la presenza di estesi sbiancamenti dei coralli lungo la sezione meridionale del più grande sistema corallino del mondo. Questo ecosistema, già sotto seria minaccia a causa del riscaldamento globale e dell’inquinamento delle acque, ha visto sbiancare i suoi coralli in modo “esteso e piuttosto uniforme” in tutte le regioni della barriera, lungo una distanza di oltre 1.100 km, come riportato dall’authority.

Gli ambientalisti hanno espresso preoccupazione per la possibilità che si stia verificando un settimo sbiancamento di massa, evento che si sarebbe già verificato in passato tra il 1998 e il 2022. Lo sbiancamento dei coralli avviene quando l’acqua rimane insolitamente calda per diverse settimane. Questo fenomeno potrebbe essere reversibile se il suo impatto è limitato e se la temperatura dell’acqua diminuisce. Tuttavia, gli scienziati avvertono che il processo può rendere i coralli più suscettibili alle malattie e compromettere la loro capacità riproduttiva.

Neal Cantin, dell’Istituto Australiano di Scienze Marine, coinvolto nei rilevamenti effettuati da elicottero, ha notato la presenza di coralli sbiancati anche a profondità considerevoli. Tuttavia, ha sottolineato che mentre le ricognizioni aeree sono utili per valutare l’estensione spaziale dello sbiancamento, è essenziale esaminare da vicino la severità del fenomeno e fino a quale profondità si estende attraverso l’immersione subacquea.

Secondo Richard Leck, portavoce per gli oceani di WWF Australia, la Grande Barriera Corallina è sull’orlo di un potenziale 7° evento di sbiancamento di massa. L’accumulo di stress termico causato dall’ondata di calore subacquea, che continua a colpire la regione meridionale dell’oceano, è motivo di grave preoccupazione e alimenta il timore di un altro sbiancamento diffuso.

