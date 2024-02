Allerta Meteo, altri due giorni di maltempo. A San Valentino torna l’Anticiclone

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo al Centro/Sud Italia in queste ore, con forti piogge in modo particolare sulla Calabria tirrenica. A Cosenza diluvia senza sosta, con una temperatura massima ferma a +10°C in pieno giorno dopo una minima di +7°C. In città sono caduti oltre 60mm di pioggia da ieri, ma sulla Catena Costiera varie località hanno superato i 100mm di pioggia. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente.

Le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR evidenziano l’entità del maltempo atteso – rispettivamente – per il pomeriggio-sera di oggi, lunedì 12 febbraio, e per la giornata di domani, martedì 13 (mappe relative a notte-mattina e pomeriggio-sera):

Come emerge chiaramente dalle mappe, oggi il maltempo persisterà fino a tarda sera tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con nuovi temporali in serata sulla Sicilia occidentale da dove avanzerà un nuovo peggioramento proveniente da Algeria e Tunisia. Proprio da qui il maltempo si estenderà a tutta la Sicilia nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, quando avremo ancora piogge sparse anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Sarà un’altra giornata di maltempo su tutta la Calabria, con piogge localmente intense tra Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia.

Meteo: da Mercoledì, giorno di San Valentino, torna l’Anticiclone

Proprio Mercoledì 14 Febbraio, nel giorno della Festa degli Innamorati, tornerà l’innamorato dell’inverno 2023/2024: l’Anticiclone delle Azzorre. Inizierà una nuova fase mite e soleggiata destinata a durare probabilmente a lungo, con cielo sereno in tutt’Italia e temperature in forte aumento.

