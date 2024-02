Allerta Meteo, il Comune di Catanzaro raccomanda cautela negli spostamenti

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di domani, sabato 24 febbraio, il Comune di Catanzaro raccomanda ai cittadini massima cautela e prudenza negli spostamenti. In previsione di forti venti di burrasca e possibili temporali, viene consigliato di evitare la sosta sul lungomare, lungo il litorale e nella pineta di Giovino. Non si escludono misure di precauzione più decise.

