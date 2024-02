Allerta Meteo, enorme ciclone sull’Italia: forte maltempo e caldo anomalo nel giorno dei leapers

MeteoWeb

Oggi è 29 febbraio, il giorno dei “leapers” che letteralmente significa i “saltatori“: sono tutti i nati il 29 febbraio, che fanno il compleanno soltanto negli anni bisestili, una volta ogni quattro anni! E in questa giornata speciale, l’Italia sta vivendo l’ormai consueto connubio tra forte maltempo e caldo anomalo: le immagini satellitari evidenziano chiaramente un vasto ciclone che interessa tutto il Mediterraneo centrale, dall’Italia all’Algeria, con la risalita di nubi cariche di forti piogge su tutta la dorsale appenninica dove abbiamo picchi di oltre 50mm in Irpinia (spiccano i 60mm di Ariano Irpino).

Contestualmente il clima è molto caldo, soprattutto al Nord, dove abbiamo temperature primaverili: addirittura +18°C a Pisa, La Spezia e Pordenone, +17°C a Verona, Trieste e Udine, +16°C a Firenze, Genova, Vicenza e Treviso. Fa caldo anche al Sud con +19°C a Siracusa, Lecce e Brindisi, +17°C a Bari e Taranto, +16°C a Palermo.

Nelle prossime ore continuerà il maltempo con temporali anche forti, ma sparsi a macchia di leopardo sul territorio del Sud (Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre proseguiranno forti piogge su tutte le Regioni Adriatiche, particolarmente intense nel Salento che verrà investito nel pomeriggio-sera dai forti temporali che risalgono il mar Jonio.

Anche domani, venerdì 1 marzo, sarà una giornata di maltempo sparso in tutt’Italia con pioggia battente sulla pianura Padana, ulteriori temporali diffusi al Centro/Sud e cado anomalo tanto che la neve cadrà soltanto in alta quota, anche sulle Alpi soltanto oltre i 1.000, addirittura 1.400 metri di altitudine.

